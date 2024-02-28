Матвиенко: Лебедев внес огромный вклад в становление России как правового государства

Председатель Совета Федерации России отметила, что ушедший из жизни Вячеслав Лебедев пользовался безусловным авторитетом в профессиональном сообществе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ушедший из жизни председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев внес огромный личный вклад в становление России как правового государства, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. Церемония прощания с ним проходит в среду в Колонном зале Дома союзов в Москве.

"Пройдя путь от рядового судьи до председателя Верховного суда, а он возглавлял 35 лет Верховный суд, он, безусловно, внес огромный личный вклад в становление России как правового государства, создание новой судебной системы. Очень много внимания уделял ее гуманизации. Гордился тем, что судебная система России в сравнении с другими странами мира - самая доступная для граждан", - сказала Матвиенко после церемонии прощания.

Она отметила, что Лебедев был очень мудрым, взвешенным, широко эрудированным и образованным, пользовался безусловным авторитетом в профессиональном сообществе.

"Безусловно, он останется в истории судебной системы и в целом войдет в число ведущих юристов России... Знаю, что он всегда был открыт к предложениям, направленным на гуманизацию судебной системы. Я думаю, что это огромная потеря", - подчеркнула Матвиенко.

Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.