На Колыме уровень преступности среди несовершеннолетних в 2023 году снизился на 17%

Показатель в Магаданской области стал одним из самых низких на Дальнем Востоке

ТАСС, 28 февраля. Несовершеннолетние в Магаданской области стали реже совершать преступления - уровень преступности среди этой категории снизился на 17% в 2023 году, сообщили на заседании правкомиссии Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"По итогам прошлого года в регионе отмечается снижение преступности среди несовершеннолетних на 17%. Задачи комиссии остаются прежними - это, в первую очередь, предупреждение правонарушений и безнадзорности среди подрастающего поколения, чтобы количество детей, попадающих в эти категории, становилось все меньше и меньше", - подчеркнула председатель комиссии, зампредседателя областного правительства Татьяна Савченко.

Согласно данным портала правовой статистики, в 2021 года Колыма занимала вторую строчку в рейтинге подростковой преступности в процентном соотношении, в 2022 году благодаря серьезному снижению уровня преступности регион покинул первую десятку рейтинга.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС рассказали, что в 2022 году произошло еще более резкое снижение криминального показателя - уровень детской преступности упал на 55% по сравнению с итогами 2021 года. Это стало возможным благодаря масштабному комплексу мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Работа в этом направлении продолжается и приносит ощутимые результаты. Теперь показатель детской преступности в Магаданской области - один из самых низких на Дальнем Востоке и продолжает показывать позитивную динамику в этом направлении.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Магаданской области Игорь Волик добавил, что для профилактики нарушений и безнадзорности с детьми регулярно проводятся различные мероприятия: культурные, спортивные, патриотические, духовно-нравственные и другие. В 2023 году специалисты провели 24 мероприятия. Также с несовершеннолетними постоянно работает психолог.