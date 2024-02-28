Медведев посетил церемонию прощания с Лебедевым

Она проходит в Колонном зале Дома союзов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

Ранее Медведев направил телеграмму с соболезнованиями, в которой отмечал, что председатель Верховного суда всегда защищал права и свободы людей, многое делал для укрепления основ государственности. Зампред Совбеза РФ добавил, что смерть Лебедева - это невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей страны. Медведев писал, что знал Лебедева как замечательного профессионала, энергичного и целеустремленного человека, которого отличали нешаблонный подход к своему делу и твердая гражданская позиция.

Прощание с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома союзов, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.