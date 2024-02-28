В Тюмени открыли первый фиджитал-центр с площадками для физических активностей

Центр стал единственным в стране, где есть площадки для физических аналогов BMX и скейтбординга

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Первый фиджитал-центр открылся в Тюмени, он стал четвертой площадкой в России, где могут проводиться игры с использованием современных возможностей. Центр в Тюмени стал единственным в стране, где есть площадки для физических аналогов двух дисциплин - BMX и скейтбординга, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия центра.

"Мы сегодня четвертый регион, где такой фиджитал-центр открылся. Я уверен, что в ближайшее время во всех регионах это откроется. Тем более, что в рамках программы фиджитал-спорта уже 21 вид, каждый сможет найти себе по вкусу, и я думаю, что это очень перспективно. Центр, который мы сегодня открываем, такой пробный, но посмотрим, как будет идти развитие, какой будет спрос. В принципе, вполне себе возможно создание таких центров больше и не только в нашем областном центре", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии центра.

Он также отметил, что фиджитал-спорт создает новые возможности для комплексного развития человека. "Все равно компьютерные игры - это мелкая моторика, это стратегическое и техническое мышление, это умение принимать решения в условиях стресса, и, на мой взгляд, что очень важно, все равно занимаясь фиджитал-спортом как спортом, как любой спорт дисциплинирует, ты занимаешься определенное количество времени, сидя за компьютером, находясь у экрана или в виртуальной реальности, при этом определенное количество времени должен будешь проводить на свежем воздухе, проводить на спортивной площадке", - добавил он.

Центр в Тюмени объединяет цифровую зону, где спортсмены могут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности для тренировок и онлайн-соревнований между жителями разных регионов страны, а также спортивную зону, включающую скейт-парк и памп-трек, летом она будет дополнена площадками для стритбола.

По мнению главы города Руслана Кухарука, занятия фиджитал-спортом могут стать популярными в качестве программы дополнительного образования для школьников Тюмени.