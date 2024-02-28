Голикова заявила, что уровень безработицы в Дагестане должен снизиться до 7% к 2030 году

По данным аппарата вице-премьера, в дорожные карты внесли дополнения по содействию трудоустройству инвалидов I и II группы и ветеранов боевых действий, испытывающих трудности в поиске работы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Республике Дагестан, по планам, к 2030 году должен снизиться до 7% по методологии Международной организации труда (МОТ), а в Республике Северная Осетия-Алания - до 7,5%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

На заседании рассматривали проекты "дорожных карт" до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда Дагестана и Северной Осетии-Алании.

"По всем мероприятиям установлена ежеквартальная периодичность достижения целевых показателей на 2024 год и указаны прогнозные цифры до 2030 года, включая показатели по противодействию нелегальной занятости. Также указаны сведения о создаваемых рабочих местах до 2030 года в разрезе отраслей экономики, в том числе в рамках инвестиционных проектов. Планируется снижение уровня общей безработицы к 2030 году в Республике Дагестан до 7% по методологии МОТ, в Республике Северная Осетия - Алания до 7,5% по методологии МОТ", - говорится в сообщении.

По данным аппарата Голиковой, в дорожные карты внесены дополнения по содействию трудоустройству инвалидов I и II группы, ветеранов боевых действий, испытывающих трудности в поиске работы.

"По итогам заседания проекты дорожных карт до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда Республики Дагестан и Республики Северная Осетия - Алания были одобрены с незначительной доработкой, правительствам регионов поручено приступить к реализации мероприятий", - заключили в секретариате.