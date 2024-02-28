Активисты восстановили разрушенный памятник красноармейцу на воинском мемориале в Кишиневе

Инцидент ранее осудило российское посольство, которое потребовало от правоохранительных органов Молдавии обратить должное внимание на произошедшее и наказать винновых

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Активисты Поискового движения Молдавии восстановили разрушенный на прошлой неделе обелиск на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, расположенной на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"Надгробный памятник гвардии капитану Андрею Колбинскому восстановлен", - написал Петрович в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Инцидент осудило российское посольство в Кишиневе, которое потребовало от правоохранительных органов Молдавии обратить должное внимание на произошедшее и наказать винновых. Подобные акты вандализма происходят здесь регулярно после того, как к власти в республике пришли проевропейские партии. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться и некоторые политики от правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции.