В Вологодской области приняли закон, расширяющий меры поддержки участников СВО

ТАСС, 28 февраля. Власти Вологодской области расширили список участников специальной военной операции (СВО), которые могут бесплатно получить земли. Как сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области, соответствующий закон приняли 28 февраля депутаты заксобрания в ходе 30-й сессии.
Законопроект на рассмотрение внес врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов по распоряжению президента РФ. "Поощрение героев, совершивших подвиг в ходе боевых действий или в условиях, сопряженных с риском для жизни, является приоритетным для региона. Мы расширили категории военнослужащих, которые могут получить бесплатные земельные участки. В случае гибели бойца этим правом могут воспользоваться члены его семьи", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Благодаря новому закону участники СВО из Вологодской области, удостоенные в ходе спецоперации знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского Креста, медали ордена "За заслуги перед Отечеством", медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали Суворова, медали Ушакова, медали Жукова и медали Нестерова, смогут получить бесплатно земельный участок в регионе. Также мера поддержки будет распространяться на семьи награжденных бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
До принятия закона воспользоваться этой мерой поддержки могли только те ветераны боевых действий, кто удостоен звания Героя РФ или награжден орденами в ходе участия в СВО, начиная с 24 февраля 2022 года.