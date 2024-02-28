В Вологодской области приняли закон, расширяющий меры поддержки участников СВО

В случае гибели бойца правом получить бесплатные земельные участки могут воспользоваться члены его семьи

ТАСС, 28 февраля. Власти Вологодской области расширили список участников специальной военной операции (СВО), которые могут бесплатно получить земли. Как сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области, соответствующий закон приняли 28 февраля депутаты заксобрания в ходе 30-й сессии.

Законопроект на рассмотрение внес врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов по распоряжению президента РФ. "Поощрение героев, совершивших подвиг в ходе боевых действий или в условиях, сопряженных с риском для жизни, является приоритетным для региона. Мы расширили категории военнослужащих, которые могут получить бесплатные земельные участки. В случае гибели бойца этим правом могут воспользоваться члены его семьи", - цитирует пресс-служба Филимонова.

Благодаря новому закону участники СВО из Вологодской области, удостоенные в ходе спецоперации знака отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского Креста, медали ордена "За заслуги перед Отечеством", медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали Суворова, медали Ушакова, медали Жукова и медали Нестерова, смогут получить бесплатно земельный участок в регионе. Также мера поддержки будет распространяться на семьи награжденных бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

До принятия закона воспользоваться этой мерой поддержки могли только те ветераны боевых действий, кто удостоен звания Героя РФ или награжден орденами в ходе участия в СВО, начиная с 24 февраля 2022 года.