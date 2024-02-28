Казаки считают "глупой шуткой" идею Киева об отнесении Кубани к "историческим землям"

По словам атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, "Кубань всегда была российским регионом и останется таковым навсегда"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Позиция властей Украины о том, что территория современного Краснодарского края якобы может быть отнесена к их историческим землям, не может восприниматься всерьез российским регионом, такие суждения Киева в качестве глупой шутки с исторической точки зрения воспринимает и мировая общественность. Об этом заявил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов журналистам во время II Большого круга российского казачества, который открылся в Храме Христа Спасителя в Москве.

"Кубань всегда была российским регионом и останется таковым навсегда. Российская императрица Екатерина Великая в свое время даровала земли современного Краснодарского края казакам именно Кубанского казачьего войска. А те утверждения "украинских политиков" и всем миром воспринимаются как глупая шутка", - сказал Власов.

В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, "направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность. В подписанном Зеленским указе кабинету министров "поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации". Периодически политики в Киеве, опираясь идеологию украинского национализма, озвучивают идею о том, что Кубань якобы должна принадлежать Украине.

После госпереворота 2014 года на Украине в качестве идеологической основы государства был выбран наиболее радикальный вариант украинского национализма. В его основе пересмотр истории, героизация самых одиозных фигур националистического движения, в частности сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА и ОУН (Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов, запрещены в РФ), которые были виновны в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских. Русофобия на протяжении последних лет была возведена в ранг государственной политики.