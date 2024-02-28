Под Новосибирском содержание нефтепродуктов в пруду превышено в 32 раза

Источник загрязнения министерство планирует установить после схода снежного покрова

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Превышение содержания нефтепродуктов в 32,2 раза зафиксировано в русловом пруду реки Забабурихи в парке наукограда Кольцово Новосибирской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Поводом для проверки стали обращения граждан в новосибирскую природоохранную прокуратуру. Исследование проводилось совместно со специалистами Минприроды области и Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Сибирскому федеральному округу.

"Вблизи дамбы в парке Кольцово проведен отбор проб поверхностной природной воды из руслового пруда реки Забабурихи. По результатам испытаний, специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ" в отобранных водах зафиксировано содержание вредных веществ (нефтепродукты) с превышением нормативов предельно допустимых концентраций в 32,2 раза", - сказали в Минприроды.

Уточняется, что источник загрязнения министерство планирует установить после схода снежного покрова.