Санавиация Ростеха спасла человека, который хотел вылечиться от ковида на перевале Дятлова

По словам представителя службы в Свердловской области Петра Еговцева, в 2023 году вертолеты санитарной авиации спасли более 600 человек, включая 120 детей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла человека, который хотел вылечиться от ковида, побывав на перевале Дятлова в Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

По словам представителя службы в Свердловской области Петра Еговцева, в 2023 году вертолеты санитарной авиации, базирующиеся в Екатеринбурге, спасли более 600 человек, включая 120 детей.

"Также эвакуирован с перевала Дятлова один турист, который хотел вылечиться в этом месте от коронавируса, однако ему ожидаемо стало только хуже. Наши пилоты оперативно прибыли на место и доставили его в госпиталь", - сказал Еговцев, чьи слова приводятся в сообщении.

Горный перевал в 300 метрах от вершины горы Холатчахль на Северном Урале получил известность после того, как там 2 февраля 1959 года при не до конца выясненных обстоятельствах погибли девять членов туристической группы под руководством Игоря Дятлова. Как рассказали в Ростехе, мужчина с ковидом поднялся на перевал в надежде, что это поможет ему побороть болезнь, но в горах у него начались проблемы с сердцем.

По итогам 2023 года НССА совершила более 10,6 тыс. вылетов на вызовы по России, что на 55% больше, чем годом ранее. Действия специалистов службы помогли спасти жизни и здоровье более 12,1 тыс. пациентов.