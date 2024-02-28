Губернатор Владимирской области сообщил об открытии аквапарка в Суздале этим летом

Общая площадь спортивно-развлекательного кластера составит 10 тыс. кв. м

ТАСС, 28 февраля. Первый во Владимирской области водный развлекательный комплекс с аквапарком откроется в Суздале летом 2024 года, сообщил губернатор Александр Авдеев на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Вице-премьер принял участие в презентации проекта развития туризма в регионе и реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в том числе в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля.

"К 1000-летию города-музея при федеральной поддержке существенно обновили его жилищно-коммунальный комплекс, благоустройство, дорожно-транспортное хозяйство, привели в порядок ряд памятников архитектуры и многое другое, создаем туркод центра города. Существенный вклад в его преображение вносит бизнес. Например, в этом году в городе откроется аквапарк", - сказал Авдеев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, открытие аквапарка предположительно может состояться летом 2024 года на территории Главного туристического комплекса (ГТК) "Суздаль". Как сообщается на сайте ГТК, общая площадь туристического спортивно-развлекательного кластера составляет 10 тыс. кв. м и будет принимать до 350 тыс. посетителей в год.

Как сообщил Авдеев в Telegram-канале, на развитие туристической инфраструктуры во Владимирской области за 2022-2024 годы было получено 850 млн рублей из федерального бюджета. Средства направлены на создание модульных отелей, разработку новых маршрутов, проектирование туркодов центров Мурома и Суздаля. "Первые результаты от развития инфраструктуры уже видны - в 2023 году область приняла 2 млн гостей, <...> на 17% больше, чем в прошлом. В развитии туризма мы практикуем кластерный подход. И его флагманом, конечно же, является Суздаль", - написал он.

Также, по словам губернатора, в Муроме создается былинно-патриотический парк "Илья Муромец". В Каринском сельском поселении Александровского района компанией "Элиттекс" до конца 2025 года будет построен всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Александровский бор", загородный курорт сможет принимать в год до 90 тыс. человек.