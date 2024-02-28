В ЛНР открылась первая клинико-диагностическая лаборатория

Она позволяет проводить широкий спектр клинических, биохимических и иммунологических исследований, сообщила глава Минздрава региона Наталия Пащенко

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Первая центральная клинико-диагностическая лаборатория открылась на базе Луганской городской многопрофильной больницы № 3 в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщила ТАСС глава Минздрава региона Наталия Пащенко.

"На базе Луганской городской многопрофильной больницы № 3 открылась первая в республике централизованная городская клинико-диагностическая лаборатория. Она позволяет проводить широкий спектр клинических, биохимических и иммунологических исследований для жителей Луганска", - сказала она.

Пащенко отметила, что в лаборатории "сконцентрированы лучшие специалисты нужной квалификации" и современное оборудование - это позволяет проводить лабораторные исследования в сжатые сроки.

По ее словам, в упомянутой лаборатории также доступны анализы, которые ранее "были недоступны в системе государственного здравоохранения", и пациенты сдавали их в частном порядке.