На родине Николая Гумилева установят трехметровый памятник поэту

Монумент выполнят в античном стиле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Трехметровый памятник русскому поэту Николаю Гумилеву установят на его родине в Кронштадте. Градостроительный совет при правительстве Санкт-Петербурга уже одобрил эскизный проект монумента, который будет выполнен в античном стиле, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Город поддержал инициативу писателей и художников из Петербурга и других городов России об установке памятника нашему знаменитому поэту, этнографу, исследователю Африки Николаю Гумилеву. Кронштадт - его родина. <…> Памятник Николаю Гумилеву станет одной из достопримечательностей кронштадтского историко-культурного кластера", - приводит пресс-службе слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Памятник планируют установить в историческом центре Кронштадта, на пока безымянном бульваре на улице Комсомола от улицы Восстания до Советской улицы. Сам памятник выполнят из бронзы, его постамент изготовят из серого полированного гранита.

Проект памятника был отобран по результатам архитектурного конкурса, объявленного комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. По итогам отбора выбор был сделан в пользу проекта Екатерины Пильниковой, которая ранее создала памятник П. И. Чайковскому в Германии, Л. Н. Толстому в Южной Корее, а также бюст Федора Волкова для Александринского театра в Петербурге.

Ранее Гумилев был включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Петербургом, и память о которых пока не увековечена установкой памятника.

Русский писатель, этнограф, переводчик и георгиевский кавалер Николай Гумилев известен как поэт Серебряного века, кроме того, ему удалось создать школу акмеизма. Он совершил две экспедиции по восточной и северо-восточной Африке в 1909 и 1913 годах. Первый муж Анны Ахматовой, Николай Гумилев был арестован большевиками и вскоре расстрелян в августе 1921 года.