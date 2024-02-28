В семье Илзе Лиепы спокойно отнеслись к возможному лишению ее гражданства Литвы

Комиссия по гражданству Литвы ранее направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию лишить балерину гражданства за поддержку России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Семья балерины Илзе Лиепы спокойно относится к возможному лишению ее гражданства Литвы, рассказал ТАСС ее брат, театральный режиссер и хореограф, народный артист России Андрис Лиепа.

Комиссия по гражданству Литвы ранее направила президенту страны Гитанасу Науседе рекомендацию лишить балерину гражданства балтийской республики за поддержку России.

"Гражданство никогда не имело какой-то очень важной составляющей в жизни. Ну будет она ездить по визе в Литву. Никаких проблем нет, если ее лишат его. <...> Илзе замечательно сказала, что они вправе это сделать, но она живет в России, и является еще гражданкой Российской Федерации, и поддерживает все, что происходит в России", - сказал Лиепа.

Он напомнил, что его сестра получила гражданство Литвы, поскольку была замужем за литовцем. Балерина стала гражданкой республики в 2000 году в порядке исключения.

Ранее в интервью российским СМИ Илзе Лиепа, получившая гражданство Литвы в 2000 году, сказала, что считает происходящее на Украине противостоянием фундаментальных ценностей, а также заявила, что не имеет оснований не доверять словам президента РФ Владимира Путина. Это вызвало неприятие со стороны литовских политиков.