В ГД внесен законопроект о передаче животных из цирков в реабилитационные центры

Авторы инициативы также предложилит исключить возможность использования зверей в цирках

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается передавать в реабилитационные центры животных, содержащихся в цирках. Документ размещен в думской базе данных.

Соответствующие нормы парламентарии предлагают внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных. Порядок передачи животных, содержащихся в цирках, в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных устанавливается правительством РФ", - указано в законопроекте.

Согласно документу, реабилитационными центрами предлагается считать сооружения, территории или акватории, специально оборудованные и предназначенные для постоянного или временного содержания диких и экзотических животных в надлежащих условиях с возможностью осуществления ветеринарного контроля, реабилитации, подготовки к выпуску в естественную среду обитания.

В качестве приютов авторы инициативы указывают сооружения, территории или акватории, специально оборудованные и предназначенные для постоянного содержания в надлежащих условиях с учетом биологических особенностей вида условиях с возможностью осуществления ветеринарного контроля и реабилитации диких и экзотических животных, которые не подлежат выпуску в естественную среду обитания.

Также авторы инициативы предлагают исключить возможность использования животных в цирках. В октябре 2023 года "Новые люди" уже вносили в Думу законопроект о введении запрета на использование животных в цирках, однако он так и не был рассмотрен в первом чтении.