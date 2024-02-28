Эксперт: россияне тратят около шести часов в день на просмотр видео

По данным коммерческогог директора Digital Alliance Виктории Радецкой, на сон у россиян уходит примерно 7 часов 7 минут, а на работу - 8 часов 14 минут

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка шести часов в день россияне тратят на просмотр видео на ТВ и онлайн, сообщила коммерческий директор Digital Alliance Виктория Радецкая со ссылкой на данные НИУ ВШЭ на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

"В среднем на пользователя приходится шесть часов смотрения видео в день. Это конкурирует только с работой и со сном. Смотрят в основном сериалы и ТВ-контент. По нашей внутренней аналитике мы видим, что интерес к ТВ-контенту не падает, но смотрение становится другим, меняется в пользу интернета", - сказала она.

Согласно презентации Радецкой, на сон у россиян уходит примерно 7 часов 7 минут, а на работу - 8 часов 14 минут. Иная активность в интернете (гейминг, соцсети, подкасты) занимает у жителей РФ порядка 4 часов 19 минут.