Столетний "дом с привидениями" законсервируют в Ставрополе для реставрации

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Дом купца Игнатия Волобуева, построенный в 1914 году и прозванный жителями Ставрополя "домом с привидениями", законсервируют для последующей реставрации, сообщила во время прямой линии начальник краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева.

"Судьба объекта культурного наследия на Комсомольской, 100 - в течение полутора лет должны быть проведены противоаварийные, консервационные работы, до середины 2025 года. Соответственно с охранным обязательством до 31 декабря 2025 года должна быть проведена реставрация объекта", - сказала она.

Здание является памятником архитектуры регионального значения. Согласно приказу об утверждении охранного обязательства, площадь двухэтажного строения превышает 750 кв. м. Долгое время оно не эксплуатируется, находится в аварийном состоянии. Отмечается, что в архитектурной обработке главного фасада здания присутствуют готические мотивы.

В документе указано, что усадебное место принадлежало купцу 1-й гильдии Игнатию Волобуеву. Здание, архитектурой напоминающее древний замок, возвела его дочь Анна вместе со своим мужем. Дом позже был продан и сдавался постояльцам, среди которых были бакинский миллионер Ага Балы Гулиев, игуменья Ставропольского Иоанно-Мариинского женского монастыря Феофила, монахи из Закавказья. По местным легендам, в здании можно встретить привидений.