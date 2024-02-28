В Петербурге разработали препарат для лечения болезни Верльгофа

В фармкомпании "Герофарм" рассчитывают в ближайшее время получить на него регистрационное удостоверение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Первый в России отечественный препарат для лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП) или болезни Верльгофа разработали в Петербурге. Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра фармкомпании "Герофарм".

"Мы разработали препарат против идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. В ближайшее время мы должны получить на него регистрационное удостоверение. Это орфанное заболевание. На рынке был только иностранный препарат для его лечения", - сказал он.

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) - это опасное для жизни хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется периодическим или постоянным уменьшением количества тромбоцитов крови человека, низким уровнем свертываемости и повышенным риском кровотечений. Заболеваемость болезнью Верльгофа достаточно редкая и составляет 1-13 случаев на 100 тыс. взрослого населения. В группу риска входят женщины в возрасте от 15-20 и 40-50 лет и дети до 10 лет.

Фармкомпания также разрабатывает инновационный инсулин длительного действия, аналога которого нет в мире. В этом году начнется его клиническое исследование.

"Герофарм" - российский производитель биотехнологических препаратов. Компания занимается выпуском лекарственных препаратов по полному циклу. Портфель компании включает оригинальные препараты, биосимиляры генно-инженерных инсулинов человека и аналоговых инсулинов, а также дженерики - всего более 25 препаратов. Среди них 12 лекарственных средств в области эндокринологии. Препараты компании представлены не только в России, но и в 13 странах ближнего и дальнего зарубежья.