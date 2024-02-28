В Вильнюсе переименовали гимназию имени Софьи Ковалевской

Гимназия имени поэтессы Саломеи Нерис также будет переименована

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Вильнюса приняли решение об изменении названия двух гимназий, которые представляются им политически нелояльными. Постановление об этом утвердил горсовет.

Гимназия имени Софьи Ковалевской будет называться Вильнюсской столичной гимназией. Гимназия имени поэтессы Саломеи Нерис также будет переименована. Принципиальное решение принято, но остается открытым вопрос о новом названии. Сначала учебное заведение хотело назваться "Котринос гимназия", то есть гимназия имени Святой Екатерины, - рядом с учебным заведением находится костел в честь этой католической святой. Однако затем в гимназии передумали, и пока подходящего всем варианта не подобрали.

С предложением о переименовании к городским властям, как утверждали в комиссии Вильнюсского самоуправления по исторической памяти, обратились гимназические коллективы - администрация, родители, учащиеся.

Софья Ковалевская (1850-1891) была первой в мире женщиной - профессором математики. Ранее гимназия ее имени была с математическим уклоном. Языком обучения в этом учебном заведении является русский, однако директор - литовка.

Нелояльность поэтессы Саломеи Нерис (1904-1945), на взгляд сегодняшних политиков, заключается в том, что она была в составе литовской делегации, которая в августе 1940 года на сессии Верховного совета СССР официально обратилась с просьбой "принять Литву в братскую семью советских народов".