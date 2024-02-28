Прокуратура проверит публикацию видео с дрифтующим по Байкалу лимузином

Местные СМИ ранее сообщали, что ролик выложил экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов

ТАСС, 28 февраля. Байкальская прокуратура начала проверку после появления в соцсетях информации о дрифте лимузина по льду Байкала. Об этом говорится в Telegram-канале Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Раннее местные СМИ сообщили, что экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов выложил видео в одной из соцсетей о дрифте на озере вблизи острова Ольхон.

"Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой организована проверка в связи с публикацией в социальных сетях видеосюжета о передвижении по льду озера Байкал лимузина. Прокуратурой органам МЧС и внутренних дел, нацпарку даны поручения о принятии мер в рамках компетенции", - говорится в сообщении.

Прокуратура напоминает, что передвижение транспортных средств по ледовой поверхности вне границ установленных переправ запрещено законодательством и представляет опасность для жизни и здоровья граждан.--