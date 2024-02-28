Сальдо заявил, что удары ВСУ по избирательным участкам не помешали жителям проголосовать

Губернатор Херсонской области заявил, что власти Украины пытаются сделать все, чтобы не дать людям принять участие в выборах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 27 февраля по территории вблизи избирательных участков в Новой Каховке и в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области не помешали местным жителям проголосовать на выборах президента РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Ударили вчера они по некоторым объектам в самой Каховке, в Новой Каховке. Это дроны были, и повреждения получили в том числе и те здания, где расположены участки. Это никоим образом не помешало - люди все равно начали голосовать. Это видно на фото- и видеоматериалах, люди все равно идут голосовать. И это может быть даже и правильно, что не только в три дня мы запланировали проведение избирательного процесса", - сказал Сальдо.

По словам губернатора, власти Украины пытаются сделать все, чтобы не дать людям возможности проголосовать. Он убежден, что это делается "по указке и по расписанию", которые "разрабатываются далеко за океаном".

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова 27 февраля сообщала, что в ходе досрочного голосования помещения, отведенные в Новой Каховке под работу участковых избирательных комиссий на выборах президента России, пострадали при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны ВСУ. Кроме того, ВСУ нанесли удар вблизи территориальной избирательной комиссии в Голопристанском муниципальном округе. Пострадавших в обоих случаях не было.

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Херсонской области 27 февраля, оно продлится до 3 марта. Решение о проведении досрочного голосования связано в первую очередь с угрозой обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также с проблемой транспортной доступности в части населенных пунктов.