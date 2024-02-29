На Камчатке объявили лавинную опасность

Она продлится до 3 марта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 3 марта из-за циклона. Об этом сообщает Камчатский противолавинный центр.

"В период с 1 по 3 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского муниципального района, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского [вулканов]. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов", - говорится в сообщении.

К берегам Камчатки подошел циклон. Он принес в районы края метель и штормовой ветер, волнение в акваториях до девяти метров. Из-за непогоды в Усть-Камчатском районе края закрыт участок дороги до аэропорта.