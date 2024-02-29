В Хабаровском крае на фоне дефицита кадров предложили ввести доплаты для полицейских

В частности, в службе участковых уполномоченных не хватает 152 сотрудника

ХАБАРОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обратились в региональное правительство с предложением ввести краевые доплаты для сотрудников полиции на фоне дефицита кадров. Об этом ТАСС сообщили в думе.

"Обращение направлено в правительство края", - сказали в думе по итогам заседания, на котором рассматривались вопросы деятельности полиции в регионе за 2023 год.

Со ссылкой на начальника УМВД РФ по краю Андрея Шабашова в думе проинформировали, что оперативно-служебная деятельность в регионе велась в условиях значительного некомплекта личного состава. Начальник УМВД обратился к депутатскому корпусу с просьбой поддержать обращение к правительству края об установлении доплат сотрудникам ведущих служб за счет средств краевого бюджета и оказать содействие в формировании краевого штаба народных дружин.

"Очень значимый вопрос взаимодействия УМВД и депутатского корпуса - это ходатайство со стороны депутатов в рассмотрении губернатором края введения региональной поощрительной доплаты для закрепления работников, прежде всего патрульно-постовой службы. Работая в удаленных районах края, мы столкнулись с серьезной проблемой отсутствия участковых уполномоченных в поселениях. Причем уже 60 регионов практикуют такой формат поощрения и содействия решению кадровой проблемы в структурах УМВД", - сказала председатель краевого парламента Ирина Зикунова.

Людей сейчас особенно не хватает в службе участковых уполномоченных полиции - 152 сотрудника, или 28%. В целом по итогам 2023 года некомплект аттестованного состава составил 1 505 человек, или 19,4%. "В Дальневосточном федеральном округе УМВД России по Хабаровскому краю занимает девятое место по уровню укомплектования среди 11 субъектов", - уточнили в думе со ссылкой на Шабашова.

В регионе действуют 132 участковых пункта полиции, имеется потребность в создании еще 11 пунктов. Актуально и привлечение народных дружин органами местного самоуправления к охране правопорядка. В регионе создано 137 народных дружин общей численностью более 1 300 человек.