В Алтайском крае приняли закон о запрете продажи алкоголя 9 мая и на День города

Ожидается, что мера будет способствовать соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий

ТАСС, 29 февраля. Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли в окончательном чтении закон о запрете розничной продажи алкоголя 9 мая и в дни, посвященные празднованию Дня города, района, муниципального округа, села или поселка. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

"Документ устанавливает на территории региона запрет на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением сферы общественного питания) 9 мая, а также в дни, посвященные празднованию Дня города, района, муниципального округа, села или поселка", - говорится в сообщении.

По мнению авторов закона, такой запрет будет способствовать снижению уровня потребления алкоголя и соблюдению общественного порядка в дни проведения массовых мероприятий.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.