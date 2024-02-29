Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Рыжкова

Премьер-министр отметил профессионализм и патриотизм председателя Совета министров СССР

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, отметив его профессионализм и патриотизм. Телеграмма Мишустина опубликована на сайте правительства.

"Рыжков - известный государственный и политический деятель, мужественный и самоотверженный человек, безгранично преданный своему Отечеству, - указал глава правительства РФ. - Николай Иванович был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности".

Мишустин отметил также вклад Рыжкова "в укрепление и развитие российской государственности и парламентаризма, совершенствование законотворческой деятельности", его "искренность и доброжелательное отношение".

Рыжков умер на 95-м году жизни 28 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в Храме Христа Спасителя.