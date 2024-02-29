В центре по наблюдению за выборами в ОП впервые запустят круглосуточный стрим

По словам первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александра Малькевича, это будет не просто круглосуточная работа центра, а стримы, различные прямые включения, форматы живых экспертных интервью

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Круглосуточная трансляция с информацией о ходе голосования на президентских выборах будет впервые организована в ситуационном центре Общественной палаты (ОП) РФ по наблюдению за выборами. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

"Впервые за всю историю общественного контроля мониторинг за ходом голосования будет проходить в инновационном формате: в студии ситуационного центра будет запущен круглосуточный стрим, в ходе которого общественники, эксперты и лидеры общественного мнения представят объективную оценку и достоверную информацию о ходе голосования в противовес фейкам и возможным попыткам дискредитации выборов", - говорится в сообщении.

По словам первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, это будет не просто круглосуточная работа центра, а стримы, различные прямые включения, форматы живых экспертных интервью. "Это будет увлекательное круглосуточное медиа движение высочайшего уровня профессионализма и компетенции", - привели в пресс-службе слова Малькевича.

В качестве специальных гостей в эфире выступят международные наблюдатели, руководители региональных штабов из 89 регионов России, электоральные эксперты. Общественные наблюдатели будут включаться в эфир непосредственно из участковых избирательных комиссий.

В течение трех дней голосования на площадке ситуационного центра будут работать штаб общественного видеонаблюдения за УИКами, волонтерский кол-центр для связи с общественными наблюдателями. "Заработает горячая линия по защите избирательных прав граждан. Вся актуальная информация по ходу голосования будет регулярно публиковаться в официальных ресурсах палаты", - отмечается в сообщении.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами откроется 14 марта и будет работать в течение всех дней голосования. Итоги работы центра подведут 18 марта. ОП РФ осуществляет общественное наблюдение на выборах с 2018 года. ТАСС - информационный партнер ситуационного центра.