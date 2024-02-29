ВЦИОМ: каждый второй житель России считает свою страну великой державой

Согласно опросу, число таких граждан с 2013 года выросло в пять раз

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Число граждан, считающих Россию великой державой, с 2013 года выросло в пять раз, теперь такого мнения придерживаются 50% опрошенных, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Сегодня на вопрос о том, станет ли Россия в ближайшие годы великой державой, однозначный ответ может дать каждый второй россиянин - 50% убеждены, что она уже является таковой. За последние 11 лет доля сторонников этой позиции продемонстрировала пятикратный рост: еще в 2013 году причислить нашу страну к великим державам осмеливался только каждый десятый (10%)", - говорится в сообщении.

При этом каждый третий респондент (30%) считает, что Россия станет великой державой. Всего доля приверженцев великодержавности среди опрошенных составляет 80%.

По данным ВЦИОМ, 45% россиян заявили о предсказуемости будущего страны (в июне 2023 года таких было 46%, в 2022 году - 41%, а в 20201 - 36%). Доля разделяющих противоположную точку зрения снизилась за указанный период с 34% до 28%. Кроме того, в ходе январского опроса 40% опрошенных признались, что могут отчетливо представить себе, какой именно будет наша страна через пять лет.

Согласно опросу, перемен к лучшему в ближайшее время ожидают три четверти россиян (75%), в том числе 40% из них полагают, что через 8-10 лет ситуация в стране заметно улучшится и Россия станет сильным и процветающим государством. Так, за последние полгода доля респондентов с этой точкой зрения выросла на 9 п.п. (июнь 2023 года - 31%), вернувшись к значениям 2022 года.

Доля считающих, что у руководства страны есть долгосрочная стратегия развития российского общества, достигла рекордных 61% (июнь 2023 года - 57%, 2022 год - 54%, 2021 год - 40%). Несогласие с этим суждением выразили 18% опрошенных (минус 11 п.п. с 2021 года).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 и 27 января 2024 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.