Лукашенко предложил белорусским спортсменам опередить россиян, а не "выть" из-за санкций

Президент Белоруссии назвал слабыми результаты белорусских спортсменов, в частности футболистов, отметив, что не видит отдачи от вложенных государством средств

МИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоволен результатами белорусских спортсменов, призвав в условиях санкций научиться выигрывать у россиян.

"А куда вас не пускают? Вас что, в Россию не пускают? Это сильнейшая спортивная держава нашей планеты, - сказал президент, заслушивая доклад о развитии белорусского футбола. - Там [в РФ] постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее - сейчас бегут быстрее. Там хоккей - есть хоккей. И футбол там - дай бог. Я говорю: выиграйте у россиян".

По его словам, которые приводит агентство БелТА, многие "начинают выть" и жаловаться на санкции, на то, что белорусских спортсменов не допускают к международным соревнованиям. "Посоревнуйтесь с ними и придите доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива", - сказал Лукашенко.

Президент считает слабыми результаты белорусских спортсменов, в частности футболистов, отметив, что не видит отдачи от вложенных государством средств. "В целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годные - при тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту", - отметил он. Он потребовал навести порядок в спортивных клубах под угрозой лишения льгот. "Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени - в первом квартале", - сказал Лукашенко.

По его словам, футбольные клубы для своих функционеров средства должны зарабатывать сами, просить у спонсоров. Сейчас же, как отметил президент, основным их спонсором является государство. "Такой спорт народу не нужен. И из бюджета никто это финансировать не будет. Про футбол я боюсь даже говорить. Мы некоторые команды из соседних государств раньше в футболе просто не замечали. А сейчас?" - подчеркнул Лукашенко.

"В общем, мужики, так: в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей - на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите", - заключил глава государства.