Как работает программа материнского капитала

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.

Основные сведения

Материнский (семейный) капитал — форма государственной поддержки российских семей с детьми в виде единовременной выплаты.

10 мая 2006 года президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию РФ озвучил идею о введении единовременных выплат за рождение (усыновление) второго ребенка или последующих детей. 29 декабря 2006 года глава государства подписал федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", который установил меру господдержки в виде материнского капитала.

Программа начала действовать с 1 января 2007 года. Первоначально она была рассчитана на 10 лет, впоследствии срок ее действия неоднократно продлевался — в последний раз до 31 декабря 2026 года.

До 2020 года право на получение маткапитала имели семьи, воспитывающие двух и более детей. 15 января 2020 года Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, предложил выплачивать маткапитал при рождении уже первого ребенка. Соответствующий закон президент подписал 1 марта 2020 года, причем его действие распространилось на детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2020 года.

С 1 января 2024 года введено новое правило — материнский капитал будет выплачиваться родителям, уже имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только при условии, что ребенок является гражданином РФ по рождению (ранее это в законе не уточнялось). При этом жителям новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей) маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.

Правила получения маткапитала

Материнский капитал выдается в виде сертификата матери или отцу (если он является единственным родителем или усыновителем ребенка), имеющим гражданство Российской Федерации. В случае лишения владельца сертификата родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение маткапитала, или отмены усыновления ребенка действие сертификата прекращается.

Выдачей сертификатов маткапитала занимается Социальный фонд России (СФР, бывший Пенсионный фонд РФ). Срок обращения в СФР с заявлением о его выдаче не ограничен: сертификат можно оформить сразу после рождения или усыновления ребенка или в любой удобный для семьи период. Маткапитал освобожден от налога на доходы физических лиц, его средства можно получить только по безналичному расчету. С 15 апреля 2020 года сертификаты на рожденных детей стали оформляться в беззаявительном порядке (автоматически). Информация о получении маткапитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на портале госуслуг.

Размер, индексация

В 2008–2015 годах маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. Первоначально, в 2007 году, размер сертификата составлял 250 000 рублей, к 2015 году эта сумма была доведена до 453 026 рублей. В период с 2016 года по 2019 год включительно размер маткапитала оставался неизменным в связи с приостановкой индексации.

С 1 января 2020 года в результате возобновленной индексации размер маткапитала увеличился до 466 617 рублей при появлении в семье первенца и до 616 617 рублей при рождении (усыновлении) второго ребенка и последующих детей, если ранее семья не воспользовалась своим правом на эту форму господдержки (в противном случае — 150 000 рублей в виде дополнительной суммы). С 1 января 2021 года его размер вырос до 483 882 рублей на первого ребенка и до 639 432 рублей (дополнительная сумма — 155 550 рублей) на последующих детей.

Согласно принятым в декабре 2021 года поправкам в законодательство, индексация маткапитала стала осуществляться ежегодно с 1 февраля по фактической инфляции. Ранее его размер пересматривался 1 января исходя из прогнозной инфляции, которая закладывалась в федеральный бюджет. Переход в 2022 году на индексацию по фактической инфляции был проведен по поручению президента РФ Владимира Путина.

С 1 февраля 2022 года выплаты на первого ребенка составляли 524 527 рублей, на второго и последующих детей — 693 144 рубля (если до этого семья не оформляла свое право на маткапитал) или 168 617 рублей (в виде доплаты). С 1 февраля 2023 года — 586 946 рублей, 775 628 рублей или 188 682 рубля соответственно.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован на 7,4%. В результате его размер на первого ребенка составил 630 380 рублей, на второго — 833 024 рубля при условии, что ранее маткапитал не оформлялся, или 202 644 рубля в виде доплаты.

Как потратить

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий (приобретение жилья, строительство жилого дома на садовом участке и т.д.), погашение ранее взятых и новых ипотечных кредитов, образование детей (в т.ч. на оплату содержания в детском саду), формирование накопительной части пенсии родителей (с 2024 года это право получили также отцы-одиночки), социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Семьи с низкими доходами могут получать средства маткапитала в виде ежемесячной выплаты на детей до трех лет. Капитал разрешено расходовать частично и на несколько целей.

Средствами маткапитала можно распоряжаться после достижения ребенком возраста трех лет, однако ипотеку можно погашать сразу после получения сертификата. Также, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, маткапитал можно расходовать на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, нахождение ребенка в дошкольном учреждении.

По данным Социального фонда России, всего с начала реализации программы по состоянию на начало 2024 года было выдано 13,8 млн сертификатов материнского капитала. Наиболее популярным направлением этой господдержки является улучшение жилищных условий. Так, в 2023 году для покупки или строительства жилья средства маткапитала использовали 677,1 тыс. семей, Соцфонд перечислил им 394,1 млрд рублей. Также востребовано получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет, на эти цели в прошлом году родителям 414,8 тыс. детей было направлено 36,7 млрд рублей. Третьим по популярности направлением является образование, в 2023 году учебные организации получили 23,7 млрд рублей на 376 тыс. детей.