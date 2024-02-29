Путин: вставшие на защиту Родины россияне не отступят, не подведут и не предадут

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россияне, вставшие на защиту Родины с оружием в руках, не отступят, не подведут и не предадут, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Постоянно встречаюсь с участниками СВО, это и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Вы знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретных этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут", - сказал он.