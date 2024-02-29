СМИ: состояние госпитализированного в Малайзии короля Норвегии улучшается

По данным малайзийской газеты The Star, монарх проходит лечение в больнице на острове Лангкави

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Состояние здоровья 87-летнего короля Норвегии Харальда V, который 27 февраля был госпитализирован из-за инфекции во время отдыха в Малайзии, начало улучшаться. Об этом сообщила малайзийская газета The Star.

По ее данным, монарх проходит лечение в больнице на острове Лангкави на западе Малайзии, за ним наблюдает его личный врач. Сведений о возможных сроках возвращения Харальда V на родину не приводится.

20 лет назад король перенес операцию по удалению мочевого пузыря в связи с онкологическим заболеванием. В 2020 году монарху сделали кардиологическую операцию, заменив один из сердечных клапанов. В мае прошлого года Харальд V находился в больнице Осло с инфекцией. Король, занимающий престол с 1991 года, ранее неоднократно заявлял, что не намерен отрекаться в пользу сына - 50-летнего кронпринца Хокона Магнуса.