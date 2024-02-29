Именем Вячеслава Лебедева предложили назвать улицу и Университет правосудия

Также предложено учредить стипендию имени бывшего председателя Верховного суда России для студентов и аспирантов Университета правосудия

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Совет судей РФ на внеочередном заседании одобрил предложения судей об увековечивании памяти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Об этом сообщили в Верховном суде РФ. Вячеслав Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет.

Лебедев стал судьей в 1970 году, в 1989 году был избран на должность председателя Верховного суда России, на которой оставался до последнего дня своей жизни. "Его общий судейский стаж в должности судьи составил 54 года. В своей деятельности он отдавал все силы укреплению и развитию отечественной судебной системы, становлению конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формированию органов судейского сообщества", - отметил Совет судей.

В связи с его выдающимся вкладом в формирование судебной системы РФ и развитие российской государственности и права в числе мероприятий по увековечиванию его памяти судьи предложили присвоить имя Лебедева Российскому государственному университету правосудия (инициатором создания которого был Лебедев), учредить стипендию имени В. М. Лебедева для студентов и аспирантов Университета правосудия. Кроме того, присвоить имя Лебедева одной из улиц Москвы, установить ему памятник и памятную доску на жилом доме в Москве, в котором он длительное время проживал. Также учредить ежегодную научно-практическую конференцию по вопросам развития правосудия, выпустить в 2025 году почтовую марку, посвященную личности и деятельности Лебедева, и издать в виде отдельной монографии сборник его публикаций, которые имеют особую актуальность и значимость на нынешнем этапе развития правовой и судебной систем России.

Открывая заседание Совета судей его председатель Виктор Момотов подчеркнул, что с именем Лебедева "связаны смелые идеи и самые прогрессивные реформы судов: формирование института присяжных заседателей, возрождение мировой юстиции, создание кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и многое другое", благодаря ему российское правосудие по качеству и эффективности занимает передовые позиции среди судебных систем европейских государств. "При его непосредственном участии были приняты десятки законов, направленных на улучшение судебной системы, ее доступности, развитие статуса судьи, гуманизации и социализации правосудия, - отметил Момотов. - Основы, которые заложил Вячеслав Михайлович Лебедев, будут служить нам постоянным ориентиром в деле совершенствования российского правосудия".

Лебедев был 13-м председателем Верховного суда России за его 101-летнюю историю (высшая судебная инстанция была создана в 1923 году) и возглавлял его 34 года.