На систему долговременного ухода в 2024 году предусмотрено 16,5 млрд рублей

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что услугами долговременного ухода должны быть обеспечены и пользоваться к 2030 году 100% нуждающихся в этом граждан

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Около 16,5 млрд рублей направили в 2024 году на реализацию системы долговременного ухода. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об итогах реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что услугами долговременного ухода должны быть обеспечены и пользоваться к 2030 году 100% нуждающихся в этом граждан.

"В 2024 году мы уже на эти цели направляем 16,5 млрд рублей. А с 1 сентября 2023 года мы систему долговременного ухода начали распространять по всей стране", - сказала она на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.