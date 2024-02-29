В ДНР около четверти территориальных избиркомов оборудуют видеокамерами

Председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий добавил, что участки обеспечены всем необходимым для проведения голосования

ДОНЕЦК, 29 января /ТАСС/. Видеокамеры для наблюдения за проведением выборов президента РФ установят на 9 из 38 территориальных избирательных участках (ТИК) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

"Видеокамерами будет оборудовано девять территориальных избирательных комиссий в Донецке. Одна-две камеры на участок", - сказал Высоцкий.

Он добавил, что избирательные участки обеспечены всем необходимым для проведения голосования. "Каждая участковая избирательная комиссия, в соответствии с нормами ЦИК, оснащена и стационарными ящиками для голосования, и ящиками для голосования переносными, и ширмами для тайного голосования, и переносными ширмами, информационными стендами", - пояснил глава регионального избиркома, добавив, что члены участковых и территориальных избиркомов прошли обучение для работы на выборах и располагают необходимым оборудованием.

Полностью готовы и избирательные бюллетени. "Весь тираж бюллетеней у нас уже отпечатан, уже доставлен, уже развезен по территориальным избирательным комиссиям и уже передан на участковые избирательные комиссии", - сказал Высоцкий.

Ранее Высоцкий сообщил ТАСС, что в регионе с 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента РФ. Оно проходит на особо опасных и отдаленных территориях, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.