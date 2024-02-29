Москва поможет внедрить сервисы МЭШ в школах Дагестана и Тюменской области

Сервисы МЭШ планируют внедрить во всех 1 403 школах республики и в 186 школах области

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Дагестан Сергей Меликов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашения о внедрении на территории Дагестана и Тюменской области сервисов Федеральной государственной информационной системы "Моя школа", технологической основой для которых служит "Московская электронная школа" (МЭШ).

"Сегодня в этом соглашении с двумя регионами с удовольствием поможем сделать одну из лучших в мире систем, которая будет работать на благо жителей этих регионов, ну и для нас очень важно: когда мы делимся опытом, мы видим тот опыт, который был в регионах, добавляем в нашу систему, улучшаем ее. Это, конечно, выгодно будет всем нам", - сказал Собянин.

"Мы видим, что такой передовой принцип реализуется, конечно, в столице нашей Родины - в Москве. Это "Московская электронная школа". <...> Для нас это очень важно, прежде всего это важно для наших детей", - добавил Меликов.

Предполагается, что сервисы МЭШ будут внедрены во всех 1 403 школах Республики Дагестан начиная с четвертой четверти 2023-2024 учебного года (1 апреля). Их пользователями станут 470 тыс. учащихся и 40,5 тыс. педагогов.

В 186 школах Тюменской области к внедрению сервисов МЭШ планируется приступить с началом нового учебного года. Будущие пользователи - 12,7 тыс. учителей и 250 тыс. учащихся. "Мы с большим удовольствием соглашение сегодня подписываем и ставим перед собой цель в течение этого года, уже 1 сентября, перейти на новую платформу, новое современное программное обеспечение, сделать это максимально бесшовно для того, чтобы пользователи не почувствовали этого перехода", - сказал в свою очередь Моор.

Внедрение и адаптация сервисов

В рамках соглашений правительство Москвы обеспечит внедрение подсистем и цифровых сервисов МЭШ в школах Дагестана и Тюменской области с использованием Центра обработки данных Москвы, включая обучение сотрудников образовательных организаций региона работе во ФГИС "Моя школа".

Кроме того, столичные власти проведут адаптацию и доработку систем под потребности регионов, в течение года обеспечат техническую поддержку работы системы, а также будут осуществлять методическое сопровождение и консультирование представителей служб технической поддержки и центров компетенций в регионах.

В настоящее время подсистемы и цифровые сервисы МЭШ работают в Калужской и Московской областях, Республике Татарстан. В общей сложности в этих регионах новая образовательная платформа охватывает 3 298 школ, а ее пользователями являются более 1,7 млн учащихся и педагогов.