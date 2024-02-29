В Ингушетии в 2024 году увеличат масштаб акции "Сад памяти" в пять раз

Высадка саженцев начнется с 18 марта в Сунженском и Назрановском лесничествах республики

МАГАС, 29 февраля. /ТАСС/. Более 70 тыс. деревьев высадят в Ингушетии в 2024 году во время акции "Сад памяти". Масштаб акции увеличится в пять раз по сравнению с предыдущим годом, сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В рамках международной акции "Сад памяти" планируем начать высадку более 70 000 деревьев. <...> Высадка такого большого количества деревьев поможет улучшить состояние лесов, увеличить их площадь и сохранить природные ресурсы. Акция "Сад памяти" в нашей республике становится все более масштабной и значимой. В этом году число саженцев, которые мы планируем высадить, увеличилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом", - написал он.

Высадка саженцев начнется с 18 марта в Сунженском и Назрановском лесничествах республики. "Такие мероприятия направлены на воспитание уважения к природе и сохранение ее богатств для будущих поколений. "Сад Памяти" имеет и символическое значение. Высадка деревьев в память о героях войны - это наш способ почтить их подвиг и сохранить их память вечной", - отметил Калиматов.

В 2023 году участники акции "Сад памяти" высадили в Ингушетии более 13 тыс. саженцев акации и ясеня. В предыдущие году участниками международной акции в республике стали около 10 тыс. человек. Международную акцию "Сад памяти" впервые провели в 2020 году. Ее цель - увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.