В Тверской области на выставке представят письма Сталина

Обновленную экспозицию откроют в филиале Музея Победы в деревне Хорошево 3 марта

ТВЕРЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Обновленная экспозиция, посвященная поездке Иосифа Сталин в расположение Западного и Калининского фронтов в 1943 году, откроется 3 марта в филиале Музея Победы в деревне Хорошево Тверской области. На ней будут представлены уникальные документы, а также письма Верховного главнокомандующего и воспоминания жителей Ржевского района, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"3 марта в Ржевском филиале Музея Победы - музее "Ставка Сталина" откроется обновленная экспозиция, посвященная поездке Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина на Западный и Калининский фронты в 1943 году. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине освобождения Ржева от немецко-фашистской оккупации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая экспозиция не только воссоздает обстановку избы, в которой остановился Сталин, но и позволяет осветить вопросы организации его поездки. В филиале представят снимки, художественные произведения, карты, документы, газеты, письма И. В. Сталина, воспоминания жителей Ржевского района, мемуары известных советских военачальников, свидетельства сотрудников НКВД, обеспечивавших выезд Верховного главнокомандующего. "Например, фотографии покажут, как выглядела деревня Хорошево в середине ХХ века, а музейные предметы - аппарат связи, курительная трубка, несессер, письменные принадлежности - помогут реконструировать рабочее место Сталина", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Музее Победы, поездка Сталина на фронт - это уникальное событие, проходившее в режиме строжайшей секретности. "5 августа 1943 года Сталин встретился с командующим Калининским фронтом А. И. Еременко. В результате встречи был утвержден план Смоленской стратегической наступательной операции под кодовым названием "Суворов". В этот же день, 5 августа, в ходе Курской битвы были освобождены Орел и Белгород, и, находясь в деревне Хорошево, Сталин выпустил приказ о проведении первого победного салюта", - рассказали в пресс-службе.