29 февраля, 16:08
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Якутия может войти в "Клуб 80+" по продолжительности жизни к 2030 году

По словам главы республики Айсена Николаева, 2021-2030 годы объявлены в регионе "Десятилетием здоровья"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) планирует войти в число регионов с наибольшей продолжительностью жизни, превышающей 80 лет, так называемый "Клуб 80+", к 2030 году. Об этом журналистам по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию сообщил глава республики Айсен Николаев.

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"Очень своевременно прозвучала сегодня новость о запуске национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". У нас есть свои целевые показатели и планы войти в "Клуб 80+" - число регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни - к 2030 году", - сказал он.

Кроме того, Николаев отметил, что 2021-2030 годы объявлены в республике "Десятилетием здоровья", поэтому увеличение средней продолжительности жизни якутян является приоритетной целью. Среди важнейших направлений работы Николаев назвал формирование ответственного отношения к здоровью, развитие генетики, обеспечение сферы здравоохранения квалифицированными кадрами достаточной численности, а также развитие цифрового здравоохранения.

Помимо Года семьи, объявленного президентом, 2024 год станет в Якутии и Годом детства. По словам Николаева, основными задачами станут организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей, снижение рисков инфекционных заболеваний, охрана психологического благополучия каждого ребенка, создание здоровой среды и условий для физической активности детей.

Якутия - крупнейший субъект России и один из лидеров по демографическим показателям. Она занимает первое место на Дальнем Востоке и седьмое по стране. В ноябре 2023 года Айсен Николаев сообщал, что средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 73,5 года, что стало историческим региональным максимумом.

  

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РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)