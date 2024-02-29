Более трети опрошенных американцев считают чрезмерными траты Вашингтона на помощь Киеву

При этом среди республиканцев траты администрации президента США Джо Байдена считают чрезмерными 55% респондентов, среди сторонников Демократической партии такой точки зрения придерживаются 17%

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Более трети жителей США полагают, что американская администрация тратит слишком много средств на поддержку киевских властей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press.

По его данным, 37% респондентов считают, что США чересчур много тратят на помощь Киеву, 33% полагают, что количество средств, выделяемых Украине, достаточно, еще 27% убеждены в том, что американские власти выделяют мало средств киевским властям. "В целом 4 из 10 американцев полагают, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине", - указывается в комментарии к опросу.

При этом среди республиканцев траты администрации президента США Джо Байдена считают чрезмерными 55% респондентов, среди сторонников Демократической партии такой точки зрения придерживаются 17%.

Помимо этого 49% опрошенных "не очень или совсем не уверены" в возможной победе киевских властей в конфликте на Украине. Крайнюю уверенность в таком исходе выразили только 13% респондентов. Также порядка трети (35%) участников опроса обеспокоены тем, что ситуация вокруг Украины может гипотетически привести к более масштабному конфликту в Европе.

Опрос проводился в период с 26 по 28 января. В нем приняли участие 1 052 человека. Погрешность составила 4 п.п.