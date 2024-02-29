В ГД внесут законопроект о выплате двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в СВО

В комитете Совета Федерации по социальной политике отметили, что это касается, в частности, случаев ранения во время пребывания на фронте, прохождения службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/ Законопроект о праве детей с инвалидностью получать сразу две пенсии в случае гибели родителя в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

"Наш комитет работает над законопроектом о повышении материального обеспечения семей, где есть дети-инвалиды, потерявшие кормильца в ходе СВО. Планируем внести его в Госдуму в самое ближайшее время", - сказала сенатор, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета СФ по соцполитике, речь идет о законопроекте первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева, которым предлагается предоставить право на одновременное получение двух пенсий (по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности) детям с инвалидностью и неработающим инвалидам с детства, потерявшим родителей вследствие гибели в период прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании, а также смерти из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины. Это касается, в частности, случаев ранения во время пребывания на фронте, прохождения службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы.

Ранее кабмин поддержал данный законопроект с учетом замечания, согласно которому просит привести предлагаемые нормы в соответствие с действующим законодательством о перечне категории лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца независимо от нахождения на его иждивении.