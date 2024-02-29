Мурашко сообщил о планах расширить сеть женских консультаций в России

Министр здравоохранения также сообщил об укреплении материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Сеть женских консультаций планируется расширить в России, также запланировано укрепление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам послания президента Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин в послании поручил запустить новую комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей, а также дополнительно профинансировать отрасль здравоохранения в ближайшие 6 лет. Кроме того, глава государства заявил о планах запуска новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета страны, в том числе в области сбережения здоровья граждан.

"Особый акцент президент сделал на укрепление семейных ценностей. В рамках укрепления семьи особое внимание было уделено репродуктивному здоровью, сохранению здоровья детей, подростков, беременных, рожениц и родильниц. В планах - расширение сети женских консультаций, укрепление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц", - сказал он.

Также было уделено внимание здоровому образу жизни и необходимости снижения потребления алкоголя и приверженности сохранению здоровья, сказал Мурашко. На это будут направлены дополнительные мотивирующие факторы, такие как специальные налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает комплекс ГТО, сказал министр, отметив, что "диспансеризацию и профосмотры в прошлом году прошли более 93 млн человек, сделав значимый вклад в укрепление собственного здоровья".

Министр здравоохранения обратил внимание, что дополнительные средства будут выделены на расширение инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, "ведь физическая активность является необходимым элементом здорового образа жизни". Планируется продолжить работу по направлению цифровизации здравоохранения и внедрению систем на основе искусственного интеллекта "для развития персонализированного проактивного подхода к управлению здоровьем человека на основе данных цифрового профиля".

"И еще один блок - это развитие научного потенциала, технологий для создания новых лекарств, медицинских изделий. И для этого будет создан еще один национальный проект, который как раз сформирует технологический суверенитет страны. Это особенно важно, поскольку страна, и об этом тоже говорил президент, должна иметь ключевые технологии для сохранения здоровья граждан", - подчеркнул Мурашко.