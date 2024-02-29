Толстой заявил, что программа "Земский работник культуры" сможет удержать молодежь в селах

По мнению советника президента России по вопросам культуры и искусства, мера является "очень востребованной", особенно в удаленных сельских местностях

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Программа "Земский работник культуры" поможет создать в малых городах и селах условия для того, чтобы молодые люди там закрепились и смогли вести свою работу. Такое мнение высказал ТАСС советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

Ранее глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры". Так, специалист, который переедет на работу в село или малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей. При этом на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое больше.

По мнению Толстого, эта мера является "очень востребованной", особенно в удаленных сельских местностях. "Крайне важно создать условия для того, чтобы молодые люди стремились там остаться, закрепиться и вести эту очень важную работу. Есть образование, медицина и, безусловно, должна быть и культура в таких удаленных местах", - сказал он.