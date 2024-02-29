В Нижегородской области появится школа лидерского уровня на 800 мест

Строительство будет вестись на площади более 8,3 га

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 февраля. /ТАСС/ Школа лидерского уровня появится в Нижегородской области в городе Боре, она будет рассчитана на 800 человек, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Мы уже заключили контракт на проектирование и строительство школы, идут изыскательские работы. В школе имени Евгения Негина будут созданы современные образовательные пространства, где смогут применяться самые передовые технологии и лучшие методики обучения. Школа рассчитана на 800 детей", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Работы будут вестись на площади более 8,3 га. Реализация проекта предусматривает также строительство на территории школы пансиона и спортивных объектов, включая велодорожки и футбольное поле. Школа будет иметь научно-технологическую направленность. Негин, имя которого будет присвоено учреждению, - выдающийся советский и российский ученый-физик, родился в городе Боре, учился в Горьком и почти 50 лет трудился в Российском федеральном ядерном центре в Сарове.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия в 2024 году приступит к строительству школ лидерского уровня, до 2030 года будет открыто 12 таких образовательных учреждений.