Чекунков заявил, что число жителей Владивостокской агломерации вырастет до 1 млн за 10 лет

По словам главы Минвостокразвития, объединение Владивостока и его пригородов в единую агломерацию позволит создать столицу Дальнего Востока, которая, в частности, станет магнитом для туристов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Число жителей Владивостокской агломерации, которая объединит Артем, Надеждинский район, Большой Камень и сам Владивосток, вырастет до 1 млн через 10 лет. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"1 млн - это достижимая цель фактически, можно сказать, в ближайшие 10 лет за счет объединения Владивостока, Артема, Надеждинского района и Большого Камня, которые по сути уже являются агломерацией", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Министр напомнил, что Владивосток расширяется за счета создания города-спутника. "Нам нужен миллионник, нам нужна столица Дальнего Востока такая, чтобы это был настоящий магнит для туристов. Объединение Владивостока и его пригородов в единую агломерацию, создание такого нового пространства, как город-спутник, - это единственное решение", - пояснил он.

Мастер-план города-спутника создала компания из Санкт-Петербурга, в 2024 году будет начато строительство, отметил Чекунков. По его мнению, город-спутник попал бы в "топ-15 городов Дальнего Востока, если бы он был сам по себе".

"Это город в первую очередь для жителей Владивостока, во вторую очередь - это новый город для тех, кто хотел бы квартиру на берегу Тихого океана. Уверен, таких в России много. Это сердце Азии, это пару часов до ведущих азиатских столиц, до Пекина. Со временем, я думаю, снова станут востребованы рейсы в Сеул и в Токио, для многих людей это станет привлекательным образом жизни и либо как основное, либо как курортное жилье в главном азиатском городе страны", - добавил Чекунков.

Соглашение о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока было подписано в 2021 году на Восточном экономическом форуме. Планируемая площадь застройки - 925 га. В текущем году будет создан единый орган для управления процессами создания города.