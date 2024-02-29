Медаль ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой" предложили вручать участникам СВО

Награду предлагают присуждать при наличии госнаград, поощрений президента России или ведомственных поощрений за заслуги при исполнении гражданского, служебного или воинского долга

ЧЕБОКСАРЫ, 29 февраля. /ТАСС/. В Чувашии предложили награждать отличившихся участников СВО из числа жителей республики медалью ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой". Законопроект вынесен на общественное обсуждение, замечания и предложения принимаются до 7 марта.

"Проектом закона предлагается установить, что за отвагу и мужество, проявленные при исполнении гражданского, служебного, воинского долга в ходе боевых действий, граждане могут быть представлены к награждению медалью ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой", почетной грамотой Чувашской Республики", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Награды предлагается присуждать при наличии государственных наград России, либо поощрений президента России или ведомственных поощрений за заслуги при исполнении гражданского, служебного, воинского долга. Проект разработан администрацией главы Чувашии и предполагает внесение изменений в закон о государственных наградах республики.

22 февраля глава Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил, что в республике для участников спецоперации и членов их семей действуют около 30 мер поддержки. Речь идет о финансовой помощи, мерах нефинансового и реабилитационного характера. К примеру, детям-школьникам военнослужащих выплачивают именную стипендию в 2 тыс. рублей, в образовательных учреждениях для них организовано бесплатное двухразовое питание. Ребята могут бесплатно посещать учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.