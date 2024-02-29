В Москве намерены построить и реконструировать семь железнодорожных объектов

Работу планируют провести до конца 2024 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию еще семи железнодорожных объектов планируется завершить до конца 2024 года в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы продолжаем интеграцию московских центральных диаметров в общую систему городского транспорта. Важным элементом этой работы является повышение доступности железнодорожных маршрутов. Для этого реконструируются уже действующие и строятся новые станции на МЦД", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что в начале февраля был открыт новый вестибюль на Белорусском вокзале - на станции четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Также среди объектов ввода этого года - станция Щербинка МЦД-2, пешеходная галерея на станции Кутузовская МЦД-4 и северный вестибюль станции Тестовская МЦД-4, новый вестибюль станции Деловой центр Московского центрального кольца и южный вестибюль станции Лианозово МЦД-1, а также вестибюль в составе вокзала Зеленоград-Крюково и новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

"Самым крупным объектом, который откроется в этом году, станет новый городской вокзал Митьково МЦД-3, где организуют пересадку на станцию "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро, а также на трамвай. Уже монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, устанавливают остекление турникетного зала. Вскоре обустроят платформу с навесами на всю длину, подземный вестибюль и переход, оборудованный по принципу "сухие ноги", - добавил заммэра.

Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что система МЦД включает четыре диаметра, 136 станций и более 300 км путей. Каждые сутки поезда МЦД перевозят свыше 1,2 млн пассажиров.