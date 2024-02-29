Почти 1 тыс. единиц медоборудования установят в лучевом корпусе больницы в Коммунарке

В частности, планируется поставить в медучреждении системы лучевой терапии и аппараты для брахитерапии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. единиц медицинского оборудования установят в новом лучевом корпусе больницы в Коммунарке. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершается создание крупнейшего медицинского комплекса Москвы - больницы в Коммунарке. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, последний из запланированных - лучевой корпус уже построен. В ближайшие месяцы будет завершена наладка оборудования, получены необходимые разрешительные документы, и осенью он примет своих первых пациентов, в том числе детей и подростков, для которых современная лучевая терапия станет кратчайшим путем к исцелению", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что всего в новом корпусе предусмотрено 960 единиц современного медицинского оборудования, в том числе системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ и близкофокусной рентгенотерапии. "Такое оборудование позволит подбирать для пациентов правильную терапию, которая направлена на борьбу со злокачественной опухолью и не затрагивает соседние здоровые клетки. В корпусе будет работать отделение радионуклидной диагностики с однофотонной и позитронной эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ и ПЭТ), где специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях", - добавил глава Депстроительства.

Отмечается, что в лучевом корпусе шесть этажей. Здесь разместят отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно-хозяйственные помещения. Кроме того, предусмотрена современная система вентиляции и кондиционирования. В здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан - установлены специальные поручни, лифт, расширены зоны комфортного ожидания и лифтовые холлы, размещена навигация со шрифтом Брайля, оборудованы санузлы с кнопкой "вызова помощника".

"Больница в Коммунарке - целый медицинский город, который будет обслуживать не только Новую Москву, но и районы старой Москвы. Миллионы людей будут получать качественную медицинскую помощь. Лучевой корпус станет десятым корпусом московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Таким образом, в Новой Москве с нуля будет реализован проект уникального медицинского кластера, задающего новые стандарты строительства и оснащения объектов здравоохранения", - резюмировал Загрутдинов.