Турчак передал семьям погибших в Чечне бойцов Псковской дивизии благодарность президента

По словам секретаря генсовета партии "Единая Россия", псковские десантники и их подвиг является примером для героев СВО

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак встретился с родственниками погибших в 2000 году в Чечне десантников 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии и передал им слова соболезнования и благодарности от лица президента России Владимира Путина. Об этом Турчак сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что псковские десантники 6-й роты являются сегодня примером для бойцов спецоперации.

Вместе с Турчаком на встрече с родственниками были губернатор Псковской области Михаил Ведерников и сенатор от региона Алексей Наумец.

"В канун очередной годовщины дня памяти о подвиге бойцов 6-й роты встретились с близкими ребят - мамами и папами, детьми, вдовами. От имени президента [Владимира Путина] передал соболезнования и слова благодарности родителям за то, что воспитали таких сыновей - преданных своему Отечеству", - написал он.

"24 года... По историческим меркам срок небольшой. Но для близких - бесконечность, наполненная болью утраты. Эта памятная дата уже два года несет особый смысл. Ребята тогда не просто так приняли неравный бой. Не просто так не сдали ни пяди врагу", - добавил он.

Турчак отметил, что сегодня псковские десантники и их подвиг является примером для героев специальной военной операции, которые так же, с честью, выполняют свой воинский долг. "Примером мужества и верности Родине. Мы никогда не забудем их имена. И всегда будем рядом с их близкими", - заключил он.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района вооруженное бандформирование под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба совершило нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 человека.