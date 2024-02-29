Кенозерский нацпарк объявил конкурс грантов на ремонт домов в северном стиле

Заявки принимают до 8 апреля 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 29 февраля. /ТАСС/. Кенозерский национальный парк в Архангельской области объявил для жителей деревень на особо охраняемой природной территории конкурс грантов на ремонт домов в северном стиле "Хранители традиций", сообщает пресс-служба нацпарка. Заявки принимаются до 8 апреля.

"Максимальная сумма выделяемого гранта составляет 100 тыс. рублей. Потратить эту сумму можно на изменение внешнего облика своего дома и находящихся на участке построек, а именно: заменить окна, кровлю или забор; поставить на окна переплеты или наличники; обшить или покрасить наружные стены", - указано в сообщении.

Впервые конкурс "Хранители традиций" состоялся в 2023 году, это был эксперимент. Тогда 10 жителей Кенозерского национального парка получили гранты на обновление внешнего вида домов. Они красили наружные стены, заменяли окна и кровли, украшали постройки резными деревянными наличниками и полотенцами. Обязательным условием ремонта было использование традиционных цветов, форм и материалов.

Списки победителей будут опубликованы 18 апреля на сайте парка и в социальных сетях. Победителям необходимо будет выполнить все работы до 15 октября 2024 года. Средства гранта можно потратить только на закупку и транспортировку строительных материалов. Обязательно наличие софинансирования в размере не менее 20% от суммы гранта.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории.