В Кировской области ликвидировали более 70% выявленных поселковых свалок

Завершить работы планируют в 2026 году

КИРОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Более 70% выявленных с 2012 года поселковых свалок ликвидировали в Кировской области, сообщил журналистам министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

"С 2013 года мы ликвидировали 386 свалок, это более 70%. В 2026 году все работы завершим", - сказал Абашев.

Он отметил, что в 2012 году в регионе выявили 573 поселковые свалки, их поделили на две категории: 538 свалок решили ликвидировать путем вывоза отходов на более крупные полигоны, еще 35 объектов - рекультивировать на месте. В регионе также ликвидируются стихийные свалки, которые образуются, например, около садоводств, в гаражных кооперативах. В 2023 году выявили 406 таких свалок, ликвидировали 288 свалок.

"Необходимо создать комфортные условия для размещения отходов. Когда стартовала реформа обращения с отходами, в отдельных районах и многих сельских территориях не было ни контейнеров, ни контейнерных площадок. Сегодня 98% территории области обеспечено контейнерами и контейнерными площадками, с начала реформы создано порядка 3 тыс. контейнерных площадок, в этом году создадим еще около 400 площадок", - отметил Абашев.

По его словам, в регионе необходимо оборудовать еще 2 тыс. контейнерных площадок, на это нужно 200 млн рублей.